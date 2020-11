Dpcm: nel centro di Rimini va in scena lo 'struscio'

(ANSA) - RIMINI, 14 NOV - Il centro storico di Rimini si riempie di gente nell'ultimo sabato pomeriggio prima che la regione Emilia-Romagna diventi zona arancione con la conseguente chiusura dei locali pubblici. Il colpo d'occhio sul corso principale è quello di un sabato pomeriggio qualunque pre pandemia con la gente dedita allo 'struscio', o a fare le 'vasche'.

La sensazione è quella che molti abbiano voluto approfittare dell'ultimo giorno di 'zona gialla', nonostante una pioggerellina intermittente, per fare un aperitivo in centro. I bar sono infatti pieni di clienti seduti ai tavoli che si godono l'aperitivo già dalle 16. Fuori da alcuni negozi le persone sono in coda per entrare. Gli esercizi commerciali riminesi del centro storico hanno scelto di fare oggi e nei prossimi sabati l'orario continuato per compensare le perdite delle domeniche di chiusura obbligata. (ANSA).