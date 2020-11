Donna cade da muretto portico San Luca, soccorsa da Vvf e Ps

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Una donna di 57 anni che era seduta sul muretto del portico di San Luca di Bologna è caduta all'indietro, forse in seguito a un capogiro o a un lieve malore, finendo nella piccola scarpata che separa il portico dalla strada. L'infortunio è avvenuto intorno alle 16 nella parte terminale del portico, poco prima di raggiungere la basilica.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sono intervenuti Polizia, 118 e Vigili del Fuoco per soccorrere la donna, che era scivolata per circa tre metri finendo in un punto difficile da raggiungere, anche per la presenza di una rete di recinzione. I poliziotti e i pompieri del Saf, il nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a portarla in salvo. La 57enne è stata messa su una barella, caricata in ambulanza e accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. (ANSA).