Scontri a corteo Riders a Bologna, fermate due persone

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - Scontri con la polizia e momenti di tensione durante un corteo dei Riders, organizzato questa sera in centro a Bologna e partito intorno alle 19 da Piazza del Nettuno. A quanto risulta, due persone sono state fermate dalla Polizia dopo alcuni scontri avvenuti in zona quadrilatero, a pochi passi da Piazza Maggiore. In Galleria Cavour, sono state imbrattate dagli attivisti alcune vetrine di negozi, sono state lanciate uova piene di vernice e sono state rovesciate alcune fioriere. Riders Union Bologna, sindacato dei ciclofattorini, in un post su Facebook ha chiesto "il rilascio immediato delle due persone fermate".

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bologna, Virginio Merola secondo cui "la libera protesta non può diventare libertà di danneggiare attività di altri e disprezzo delle norme previste contro la pandemia. Condanna da parte mia e della città". (ANSA).