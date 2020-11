Raid vandalico danneggia microarea nomadi a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Un raid vandalico, avvenuto nei giorni scorsi e scoperto ieri, ha danneggiato seriamente una microarea in via Selva Pescarola, a Bologna, destinata ad accogliere 15 nomadi sinti provenienti dallo 'storico' accampamento di via Erbosa, che è in via di smantellamento. A denunciare l'episodio è il presidente del quartiere Navile Daniele Ara, che parla di un 'fatto molto grave che ha causato danni per 70.000 euro alle casse pubbliche'.

I vandali sono entrati tagliando la recinzione, hanno bruciato i bagni e divelto tubi e parte dell'impianto elettrico.

Secondo Ara, il danneggiamento rallenta un progetto, fatto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna che lo finanzia in gran parte, che prevede il superamento del campo di via Erbosa con la creazione di piccole aree come questa, dove si prevedeva di trasferire 15 persone per la fine dell'anno. "Mi auguro sia fatta un'indagine seria -ha detto ancora Ara- e se qualcuno ha visto spero che collabori" . (ANSA).