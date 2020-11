Moto: circuito Misano, nel 2020 generati 13,5 mln indotto

(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Fissata dalla Dorna, al 19 settembre del 2021 - la data del prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, che si correrrà sul circuito 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico, gli organizzatori dell'evento fanno il punto sull'impatto economico dell'edizione 2020, segnata dall'emergenza Coronavirus e che ha visto nella città romagnola andare in scena due sfide in due week-end consecutivi.

La 'doppietta' del 2020 - con il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini e quello dell'Emilia-Romagna - ha visto presenti, pur con le restrizioni imposte dalla diffusione del Covid 19 - oltre 42.000 spettatori sugli spalti ed ha generato 13,5 milioni di euro per l'indotto complessivo. I consumi per alloggio, ristorazione varia e shopping sono stati stimati in circa 8 milioni di euro.

Nei venti giorni di settembre che hanno interessato le gare misanesi sono stati 8.525 gli articoli di stampa sui media italiani cartacei e online rilevati ufficialmente da Ecostampa mentre attraverso 80 broadcaster internazionali sono stati 200 i Paesi collegati. Nei due fine settimana, l'audience televisiva su Sky Sport ha superato gli otto milioni di telespettatori nei due weekend.

La pagina Facebook di Misano World Circuit, ha registrato nei due fine settimana oltre 2,4 milioni interazioni e più di 124 milioni visualizzazioni. Il profilo Instagram ha invece superato i 63.000 follower totali, le visualizzazioni sono state oltre 1,4 milioni e oltre 31.000 le inte (ANSA).