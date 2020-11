Cane insegue coniglio e resta intrappolato, salvato da Vvf

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna per salvare un animale in difficoltà. E' successo ieri pomeriggio in via Croara, a San Lazzaro di Savena, dove i pompieri hanno recuperato una cagnolina di media taglia che, per rincorrere un coniglio, si era infilata in un tubo per la canalizzazione delle acque reflue, rimanendo intrappolata.

L'intervento si è protratto per diverse ore e i vigili del fuoco hanno dovuto usare un escavatore e fare intervenire anche una squadra tecnica di specialisti in ispezioni di questo tipo di tubazioni. Attraverso una sonda si è riusciti ad individuare l'animale e poi a salvarlo tagliando il tubo. La cagnolina è stato riconsegnata nelle mani del proprietario sana e salva.