Due pitbull uccidono un cagnolino e feriscono la padrona

Una donna di 64 anni ferita "in maniera importante", ma non in pericolo di vita, e il suo cane di piccola taglia, azzannato più volte, che alla fine non ce l'ha fatta. È la conseguenza di un'aggressione da parte di due pitbull che si è verificata ieri mattina a Lagosanto, nel Ferrarese, all'interno del parco per animali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la 64enne stava passeggiando col suo cagnolino quando ha incrociato una donna che teneva al guinzaglio i pitbull. I due animali hanno attaccato immediatamente il cane, nonostante la proprietaria cercasse di trarlo in salvo, procurandosi diverse ferite. Solo quando il cagnolino ha smesso di reagire i due pitbull si sono calmati. Le conseguenze sono state gravi per la 64enne, che ha riportato ferite guaribili in 30 giorni, e letali per il suo animale domestico. La proprietaria dei due pitbull, una 34enne originaria del posto, è stata denunciata.