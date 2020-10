Gp Emilia: Bottas "ho rischiato all'ultimo giro, è andata bene"

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Nell'ultimo giro sapevo che dovevo dare tutto. Ho preso i rischi giusti ed è andata bene. Sarà una bella lotta domani, Lewis e Max mi daranno la caccia dopo il verde, ma la pole è senz'altro il posto migliore da dove partire". Così il finlandese Valtteri Bottas dopo le qualifiche del Gp dell'Emilia Romagna, dove ha conquistato la sua quarta pole stagionale e la 15/a in carriera. "Sapevo di dover migliorare nell'ultimo tentativo e sono riuscito a trovare quei due piccoli decimi che erano necessari - ha aggiunto Bottas -. E' una bellissima sensazione quando ci riesci, ma ora bisogna pensare a domani" "Valtteri ha fatto un ottimo lavoro. Io ho fatto un giro da schifo invece. Ma non puoi fare sempre il giro perfetto - ha affermato Lewis Hamilton -. Questo è un circuito bellissimo, con punte di velocità incredibili. Sono felice di poter essere qui con una macchina che ha queste prestazioni, ma temo che la gara sarà noiosa. Si può superare nel lungo rettilineo, ma è un po' stretto ed è difficile seguire chi ti sta davanti. Dopo curva 1 diventa un trenino. Sarà una sfida per chi dovrà seguire".

