Toro fugge da azienda agricola nel Bolognese

Un toro è scappato da un'azienda agricola a Bazzano, nel Bolognese. Ne dà notizia il Comune di Valsamoggia, con un annuncio sui social in cui invita la cittadinanza a fare attenzione. Durante la movimentazione di alcuni capi di bestiame - si legge - in una azienda agricola nella zona tra Via Vanotto, Via Cà Rossa e Via Zoppo, è scappato un toro adulto. Sono in corso le ricerche dell'animale, che si è nascosto nella campagna circostante. Chi dovesse avvistare il toro lo può segnalare ai seguenti numeri: Carabinieri 112, Polizia Locale 051 833537.