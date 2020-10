Fiere: a Modena annullata l'edizione 2020 di Skipass

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - A meno di una settimana dal taglio del nastro dell'edizione 2020, ModenaFiere annulla Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport invernali, che si sarebbe dovuto svolgere dal 29 ottobre all'1 novembre.

La cancellazione dell'evento, spiega una nota, arriva in seguito al Dpcm pubblicato ieri. "Siamo molto dispiaciuti - spiega Marco Momoli, direttore di ModenaFiere - perché abbiamo lavorato sodo, in collaborazione con tutti i nostri partner, perché Skipass si svolgesse regolarmente, in base a quanto era scritto sul Dpcm del 18 ottobre". E prosegue: "Se non fosse stato per questo cambio di disposizioni in corsa assolutamente non prevedibile, e che ci lascia molto amaro in bocca, siamo convinti che avremmo avuto la possibilità di fare un evento di qualità nel rispetto di protocolli di sicurezza validati a livello nazionale".

Lo staff di ModenaFiere e di Skipass ringraziano "tutti coloro che in un momento non facile hanno dato fiducia all'organizzazione: gli espositori, chi aveva già acquistato il biglietto, i partner, i media. Verranno restituiti i soldi dei biglietti a tutti coloro che li avevamo già acquistati online, seguiranno comunicazioni sul sito e sui social di Skipass riguardanti le modalità. Agli espositori verranno restituiti gli importi versati per le aree espositive". (ANSA).