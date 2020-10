Cc e 'Dog Rescue' soccorrono due cani caduti in una buca

Caduti in una buca di decantazione acque abbandonate, intrappolati e incapaci di liberarsi.

Sarebbero andati incontro a una terribile fine se qualcuno non li avesse sentiti guaire. Ieri i carabinieri della stazione di Corniglio (Parma) insieme agli uomini della Protezione civile 'Sos Dog Rescue' di Langhirano (Parma), sono corsi in aiuto di una donna che per tutta notte ha cercato i suoi due cani, un pastore australiano e un meticcio. Il più grande, nel tentativo di uscire dalla buca, era rimasto legato al collo da alcune piante rampicanti, rischiando di strozzarsi. Quando gli uomini della Protezione civile insieme ai carabinieri li hanno trovati erano infreddoliti e spaventati, ma si sono lasciati aiutare, affidandosi ai soccorritori. Ora stanno bene e sono tornati con la padrona.