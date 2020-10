Turismo: spiagge aperte a Riccione, gente in costume

Riccione festeggia i suoi 98 anni inaugurando la stagione invernale in un clima quasi primaverile.

In attesa della cerimonia in piazza, la spiaggia si è presentata al meglio per il "Mare d'inverno" che offre la possibilità di noleggiare lettino e sdraio per prendere la tintarella fuori stagione.

I più audaci in costume da bagno hanno passato una domenica in spiaggia come in estate. Stabilimenti aperti, bar e ristoranti sul lungomare con tavolini esterni come dal progetto dell'amministrazione Riccione Winter, che recependo la tradizione ha assicurato a tutti gli operatori balneari e ai pubblici esercizi aderenti di mantenere le strutture aperte e ampliare i propri spazi su suolo pubblico per un'accoglienza sempre al top. "E' stata una vera soddisfazione - ha detto il sindaco di Riccione Renata Tosi - vedere tante persone in spiaggia godersi il sole caldo nonostante l'autunno inoltrato.

In questi anni abbiamo puntato molto sull'idea che una città balneare e attiva come Riccione non debba mai abbassare la saracinesca, ma si debba presentare sempre pronta ed accogliente". (ANSA).