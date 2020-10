Moda: spagnolo vince concorso giovani stilisti calzature

Podio tutto internazionale alla 20/a edizione del concorso per giovani stilisti 'Un Talento per la scarpa' organizzato dagli imprenditori calzaturieri di Sammauroindustria. Al primo posto, su 78 partecipanti da quattro continenti, lo spagnolo Luis Felipe Alvarez Torres, seconda piazza al messicano Carlos Adriàn Oliva Rodrìguez, terza la russa Kashukchyan Karine.

Al vincitore spettano 4mila euro, un periodo formativo nella Scuola di calzature del Cercal, e sei mesi in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. Cinque anche le scuole partecipanti, col gradino più alto assegnato alla Universidad De La Salle di Leon Guanajuato (Messico).

La premiazione dei vincitori avverrà venerdì 23 ottobre a Villa Torlonia. Nell'occasione sarà inaugurata la mostra 'Vent'anni di Talenti' con i migliori lavori dei partecipanti nelle altrettante edizioni del Concorso. L'esposizione curata da Maria Cristina Savani sarà esposta fino al 28 novembre con ingresso gratuito. (ANSA).