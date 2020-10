Droga: fiume cocaina per Pesarese, nono arresto Cc

(ANSA) - PESARO, 17 OTT - Chiuso il cerchio nell'indagine della Procura di Pesaro, durata un anno, su un ingente traffico di cocaina per il mercato della provincia: il Nucleo investigativo del Reparto Operativo di Pesaro ha compiuto un nono arresto nell'operazione denominata "Farina", si tratta di un 25enne albanese residente a Rimini bloccato in esecuzione di un'ordinanza del gip di Pesaro di custodia in carcere.

L'indagine era partita nell'estate 2019 dopo la segnalazione di un tossicodipendente che aveva denunciato un tentativo di estorsione legato a debiti per cocaina. Tra i vari passi dell'inchiesta, il ritrovamento a casa di un 40enne di Pesaro, arrestato, di 200 gr di cocaina; e il sequestro di oltre 1 kg dello stesso stupefacente nella dimora di un 35enne albanese residente a Pesaro che in due mesi ne avrebbe acquistati 5 kg.

Tre arresti nell'autunno 2019 riguardavano persone residenti tra Rimini e Riccione. Nel complesso i militari hanno recuperato 1,25 kg di cocaina, arrestato nove persone e segnalato alla Prefettura dieci assuntori di droga. (ANSA).