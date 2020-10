Cinema: a Degli Esposti il premio Gino Agostini

Il produttore cinematografico e televisivo Carlo Degli Esposti riceverà a Bologna il premio 'Gino Agostini 2020'.

Creatore del successo del Commissario Montalbano e impegnato, nella sua più recente fatica per il grande schermo, con Giorgio Diritti e il ritratto di Antonio Ligabue,' Volevo nascondermi', Carlo Degli Esposti sarà premiato il 18 ottobre al Cinema Lumière in occasione della tre giorni che la Cineteca di Bologna sta dedicando al film, dall'assessore alla cultura del Comune Matteo Lepore.

Il Premio "Gino Agostini", promosso dalla Fondazione Duemila e dalla Casa dei Pensieri, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, individua alcune vicende emblematiche al mondo della produzione e della distribuzione.