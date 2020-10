Covid: in E-R 341 casi e due morti, crescono i ricoveri

Sono 341 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, 158 dei quali asintomatici. Per individuarli sono stati fatti 13.344 tamponi. Si contano due decessi, un uomo di 82 anni in provincia di Bologna e uno di 79 anni in provincia di Ferrara. Il numero totale sale dunque a 4.498.

Ma, come capita da qualche giorno, a preoccupare in maniera particolare è l'aumento dei ricoveri: sono 31, sei in più di ieri, quelli in terapia intensiva e 323, con un aumento di 39 in un giorno, negli altri reparti Covid. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Modena (61) e Parma (58).