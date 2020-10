Al Tcbo Lifits interpreta il Primo Concerto di Mendelssohn

(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Cittadino tedesco nato in Uzbekistan e con una carriera artistica sviluppata anche in Italia, il pianista Michail Lifits, sarà protagonista del concerto in programma il 15 ottobre alle 20.30 al PalaDozza di Bologna per la stagione sinfonica del Teatro comunale.

Dopo aver vinto nel 2009 il prestigioso Concorso 'Busoni' di Bolzano, è stato ospite di sale come la Carnegie Hall di New York e la Philharmonie di Berlino.

A Bologna Michail Lifits interpreterà il Primo Concerto in sol minore per pianoforte e orchestra di Mendelssohn, un lavoro composto nel 1830 e strutturato in tre movimenti senza soluzione di continuità.

Sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna debutta Yoel Levi, che, nella seconda parte della serata, dirigerà anche la dirompente e celeberrima Sinfonia N. 3 in mi bemolle maggiore, 'Eroica', di Beethoven, eseguita per la prima volta a Vienna nel 1805. Nato in Romania e cresciuto in Israele, Yoel Levi torna a Bologna dopo due anni, nel 2008 aveva inaugurata la stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica. Nella sua lunga carriera ha ricoperto incarichi presso l'Atlanta Symphony Orchestra, la Filarmonica di Bruxelles, l'Orchestre National d'Ile de France, la KBS Symphony Orchestra di Seoul e la Israel Philharmonic Orchestra. (ANSA).