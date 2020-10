Pugilato: Europeo medi; Signani vince per Ko,conserva titolo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il 41enne romagnolo Matteo Signani ha conservato ieri notte a Caen, in Normandia, il titolo europeo dei pesi medi battendo per Ko alla seconda ripresa lo sfidante francese Maxime Beaussire, di 13 anni più giovane di lui. A risolvere il match è stato un micidiale gancio sinistro al mento che ha steso Beaussire. Poi il francese, visibilmente provato, ha tentato di rialzarsi ma l'arbitro ha decretato la vittoria del campione in carica, che ha dedicato il successo alla Guardia Costiera, di cui fa parte a Rimini.

Per Signani, uno dei due pugili italiani in possesso di un titolo europeo (l'altro è il supergallo Luca Rigoldi) è stata la 30/a vittoria (11 prima del limite) da professionista. (ANSA).