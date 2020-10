Incidente stradali: scontro in moto, morto nel Reggiano

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale, poco dopo le 9, a Borzano di Albinea (Reggio Emilia). L'uomo si trovava in sella alla sua moto - una Honda Barracuda - lungo la 'Pedemontana' Sp37 quando si è scontrato con un pick-up. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito disperate. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 arrivato sul posto con ambulanza ed elisoccorso e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima era residente a Castelnuovo Rangone, nel modenese, ma originario di Catanzaro.

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo d'inchiesta e ha disposto il sequestro dei mezzi, così come la salma dell'uomo è a disposizione del magistrato di turno. Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto sono in corso, a cura dei carabinieri.