Incendio in una scuola materna nel Bolognese, nessun ferito

Un incendio è scoppiato all'alba in una scuola materna a Monterenzio, sull'Appennino bolognese. A prendere fuoco sarebbe stato, intorno alle 5, il tetto dell'edificio di via Idice, ma le fiamme si sono rapidamente propagate fino alle pareti della scuola, causando danni ingenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e diversi mezzi di appoggio, tra cui due autobotti e un'autoscala. Hanno provveduto a spegnere le fiamme e poi alla bonifica per evitare altri focolai. Non ci sono stati feriti, perché nessuno era presente all'interno dell'edificio. Nella scuola, a quanto risulta, erano in corso lavori di ristrutturazione in seguito a un altro incendio che era divampato all'inizio di settembre. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti il sindaco di Monterenzio, il direttore scolastico, la polizia locale, 118 e carabinieri.