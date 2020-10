Covid: crescono i casi in E-R, 276 positivi e un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 09 OTT - Anche in Emilia-Romagna cresce il contagio da Coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 276 nuovi casi, dei quali 126 asintomatici. Un dato in aumento, anche se l'indice di trasmissione Rt in Emilia-Romagna è inferiore a uno: 0,84 rispetto a quello medio nazionale di 1,06.

Un malato è morto, in provincia di Ferrara. Dei nuovi casi, individuati con 10.747 tamponi, 124 erano già in isolamento.

Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 11 da altre regioni. I numeri più elevati si registrano a Modena (52) e Reggio Emilia (48).

Le persone in isolamento a casa sono il 95% del totale dei positivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (uno in più di ieri), mentre scende invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 226 (-6). (ANSA).