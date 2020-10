Camion va a fuoco in parcheggio ditta farmaceutica

(ANSA) - BOLOGNA, 09 OTT - Un corto circuito all'impianto di refrigerazione di un camion sarebbe la causa di un incendio scoppiato nel pomeriggio nel parcheggio dell'azienda farmaceutica Fatro a Ozzano Emilia, nel Bolognese. Il rogo ha anche innescato un paio di esplosioni, dei prodotti infiammabili che erano all'interno del mezzo, poi le fiamme hanno raggiunto una tettoia in lamiera. Non ci sono stati feriti e l'incendio avrebbe riguardato solo un'area del parcheggio, senza causare particolari danni allo stabilimento. Gli scoppi e la colonna di fumo che si è levata in cielo hanno creato un certo allarme fra i residenti e gli operai delle ditte della zona. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco - che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area - e i Carabinieri. (ANSA).