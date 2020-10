Covid: 184 nuovi casi positività in E-R, morto un 82enne

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Sono 184 su quasi 11.700 tamponi eseguiti i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna. E' quanto emerge dai dati della Regione secondo cui dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 36.638 casi di positività. Dei nuovi casi, 71 risultano asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali mentre 68 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 89 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono invece 18 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e due idi rientro da altre regioni. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso: un uomo di 82 anni, in provincia di Parma.

Il maggior numero di casi si rileva nelle province di Bologna (34), Piacenza (28), Modena (26), Reggio Emilia (23), Parma (19), Ravenna (17), Rimini (17) e Cesena (13). Ad oggi i casi attivi ammontano a 5.424, 129 in più rispetto a ieri mentre le persone in isolamento a casa sono complessivamente 5.179 (+121). I pazienti in terapia intensiva sono 13 (-1 rispetto a ieri) e 232 (+9) quelli negli altri reparti Covid. (ANSA).