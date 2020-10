Tornano incontri con autori a Bper Forum Monzani a Modena

(ANSA) - MODENA, 06 OTT - Riparte a Modena 'Forum Eventi', la formula degli incontri con gli autori (sia dal vivo che in streaming) che anche questa volta porterà al Bper Forum Monzani volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo, da Orietta Berti a Pierpio Cerfogli. Le persone interessate a partecipare dal vivo all'edizione autunnale del Forum Eventi dovranno registrarsi e prenotare i posti sul sito forumguidomonzani.it.

Il Bper Banca Forum Monzani accoglierà un numero di persone adeguate alle indicazioni normative vigenti e i posti a sedere assegnati saranno distanziati. I cinque incontri con gli autori prenderanno il via sabato, il 10 ottobre alle 17.30 con Andrea Carandini e il suo 'Antonio Pio e Marco Aurelio. Maestro e allievo all'apice dell'Impero' (Rizzoli). Domenica 18 ottobre alle 17.30 tocca a uno dei volti più amati e popolari della canzone e della televisione italiana: Orietta Berti presenta il suo 'Tra bandiere rosse e acquasantiere' (Rizzoli), in cui ripercorre oltre cinquanta anni di vita, di carriera e di storia d'Italia.

Appuntamento doppio venerdì 23 ottobre alle 21, con il giornalista Marco Frittella e l'economista Pierpio Cerfogli.

Frittella con il suo 'Italia Green' (Rai Libri). Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale Bper Banca, presenta il saggio narrativo '2030, The Bank OnLife' (ed. Guida) che descrive il mondo della banca, di oggi e di domani e che prefigura un new model sulla base di intuizioni scaturite dalle conoscenze approfondite e dal vissuto ultraventennale personale dell'autore ai vertici di uno dei più importanti Gruppi bancari italiani.

Domenica 25 ottobre alle 17.30 il divulgatore scientifico Marco Bianchi propone 'La nostra salute a tavola' (HarperCollins).

Giovedì 29 ottobre alle 21 il giornalista Salvatore Biazzo presenta 'Grazie Ameri, a te Valenti' (ed. Guida). Nel Cinquantenario di 90° Minuto l'autore, che vi collaborò, ha ricostruito i profili dei colleghi cui si deve il successo della trasmissione. (ANSA).