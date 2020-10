Coronavirus: in E-R 167 nuovi casi e un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Sono 167 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si conta anche un'altra vittima, una donna di Modena di 84 anni con patologie pregresse. Sono stati fatti 5.008 tamponi Dei nuovi casi 84 sono asintomatici e 77 erano già in isolamento al momento del tampone. Venti sono i nuovi contagi collegati al rientro dall'estero, tre da altre regioni. L'età media dei contagiati è di 40 anni.

Il maggior numero di casi si registra nelle province di Piacenza (43), Modena (25), Bologna e Parma (22), Reggio Emilia (14), Ravenna (12) e 10 a Forlì. Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva, 11 in totale, 213 (+1) quelli in altri reparti Covid. (ANSA).