Volo di 8 metri con l'auto, 76enne illeso nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 OTT - Un 76enne reggiano è uscito illeso da un volo di otto metri con la sua auto. È accaduto oggi pomeriggio intorno alle 13.30 a Collagna, frazione del Comune di Ventasso, sull'Appennino in provincia di Reggio Emilia.

L'anziano, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua Mercedes Classe B ed è fuoriuscito di strada. Solo la presenza della fitta boscaglia ha evitato che la vettura finisse nel sottostante strapiombo.

Nonostante lo choc è rimasto sempre cosciente e ha allertato il 112 col suo telefonino. Sono arrivate due pattuglie di militari, col supporto dei carabinieri forestali che hanno utilizzato funi e sono riusciti ad estrarlo dal bagagliaio, salvandolo. Il pensionato è stato poi affidato alle cure del personale medico sopraggiunto in ambulanza, ma non ha riportati ferite gravi. Il veicolo infine è stato recuperato dai vigili del fuoco. (ANSA).