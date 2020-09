Obbligo mascherina all'aperto nei week-end in centro Bologna

Obbligo di mascherina all'aperto nel week-end in centro a Bologna, in vigore da questo venerdì alle 18 a domenica alle 24, in tutto il centro storico. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola, a margine di un evento in Comune.

"Reiterata - ha detto - anche la chiusura di Piazza San Francesco che come sapete scade il 30 settembre". Estesa fino a giugno l'esenzione della tassa sull'occupazione di suolo pubblico. L'ordinanza, condivisa con la giunta, si applica da venerdì.