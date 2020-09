Teatro: Tcbo, lirica riparte con Elisir d'amore di Donizetti

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Dopo averne sperimentato l'acustica con il concerto diretto da Jurai Valčuha, il Teatro Comunale di Bologna prosegue la sua stagione autunnale negli spazi del PalaDozza con un doppio appuntamento dedicato al belcanto: il 28 settembre alle 20.30 Jessica Pratt interpreterà celebri pagine di follia e d'amore da opere di Vincenzo Bellini e di Gaetano Donizetti, il 29, invece, verrà presentata una nuova produzione in forma semi-scenica de L'elisir d'amore, capolavoro comico di Donizetti tra i più amati dal pubblico.

Del compositore bergamasco Jessica Pratt canterà "Il dolce suono… ardon gl'incensi… spargi d'amaro pianto" da Lucia di Lammermoor; un ruolo, quello di Lucia, che l'artista ha interpretato più di cento volte nei teatri di tutto il mondo e anche al Comunale nel 2008. Questa pagina è abbinata ad un altro celebre momento di follia, vissuto da Elvira nei Puritani di Bellini: "Qui la voce sua soave...Vien, diletto, è in ciel la luna...". Non è una vera e propria scena di pazzia, ma ritrae una donna follemente innamorata che "arde" d'amore per il suo Romeo, la romanza di Giulietta "Oh! quante volte, oh quante!" da I Capuleti e i Montecchi, proposta a coronamento del programma.

Jessica Pratt sarà accompagnata dalla Filarmonica del Teatro Comunale diretta da Hirofumi Yoshida che nella seconda parte della serata omaggerà Ludwig van Beethoven nei 250 anni dalla nascita con la Sinfonia N. 7 in la maggiore. L'elisir d'amore, invece, diretto da Jonathan Brandani con la regia di Pablo Maritano, è un progetto realizzato in collaborazione con l'Auditorio de Tenerife e con il Teatro dell'Opera e del Balletto di Tbilisi, nell'ambito del progetto "Opera(e)studio" finanziato dal programma UE Creative Europe. (ANSA).