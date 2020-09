Maltempo: danni per vento forte nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 SET - Numerosi danni si sono verificati nel pomeriggio di ieri nel Reggiano a causa dell'ondata di maltempo e in particolare per le fortissime raffiche di vento. In tutta la provincia di Reggio Emilia solo i vigili del fuoco hanno contato ben 93 interventi, come riporta la stampa locale, soprattutto per rimuovere dalle strade rami, piante e tegole cadute.

Come ad esempio in viale Timavo, sulla circonvallazione del centro città, dove un albero è caduto su un'auto della polizia municipale in transito, sfondando parte di cofano e parabrezza: uno degli agenti all'interno se l'è cavata con qualche graffio.

In provincia invece, sul Monte Vangelo - nel Comune di Scandiano - è caduto un ripetitore tv. Sempre nel comprensorio ceramico, a Casalgrande, è stato divelto il tetto di un'azienda e 'scoperchiata' una palestra di una scuola media. Mentre sulla Provinciale che collega il capoluogo alla collina, una grossa pianta è caduta davanti a un autobus di linea, bloccando la circolazione e causando numerosi ritardi. Infine nella Bassa un traliccio è stato sradicato dalla tempesta ed è finito nell'argine del Po, a Boretto. Tantissime le segnalazioni per guasti a linee telefoniche ed elettriche, con diversi cavi danneggiati o tranciati in tutta la provincia. (ANSA).