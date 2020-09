Turismo: Buy E-R, 70 tour operator online da 21 paesi

Settanta Tour operator provenienti da 21 Paesi in cinque continenti e 50 operatori turistici regionali a rappresentare l'eccellenza dell'offerta emiliano-romagnola: Buy Emilia-Romagna, giunto alla sua 25/a edizione, la prima completamente online, dal 29 settembre al 2 ottobre, si conferma vetrina internazionale per il turismo regionale con educational tour e workshop, confermando così gli stessi numeri dell'edizione 2019 nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19.

Nutrita la schiera degli operatori dell'Unione Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria) cui si aggiungono anche rappresentanti dei principali Paesi Extra UE: Norvegia, Russia, Turchia e Ucraina. Presenti anche operatori nordamericani, con tour operator da Usa e Canada, e asiatici, con diverse realtà provenienti dall'India. Ritorno, dopo un'assenza di alcuni anni, di un importante tour operator australiano.

"Aver confermato una manifestazione come 'Buy Emilia Romagna' in un momento sì di ripartenza ma ancora molto difficile come quello che stiamo attraversando è molto importante - commenta il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - Ringrazio gli organizzatori per questo sforzo: non era scontato e rappresenta un segnale di fiducia per tutto il settore, tra i più colpiti dalla pandemia. La Regione sarà al vostro fianco per confermare la vocazione internazionale che ci ha permesso di diventare un'eccellenza turistica in questi ultimi anni".