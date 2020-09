Ripartono le lauree in presenza al Campus di Rimini

Dopo la ripresa delle lezioni, ripartono anche le sedute di laurea in presenza presso il Campus di Rimini dell'Alma Mater. Sono stati cinque oggi i laureati in un'aula della struttura, i primi del corso internazionale in Advanced Cosmetic Sciences, un percorso in lingua inglese attivato dal Dipartimento di Chimica nel 2018.

Il corso di laurea è pensato per la formazione di chimici con una preparazione particolarmente orientata all'industria cosmetica. Nel primo anno accademico gli immatricolati furono 20 che passarono a 40 in quello successivo. Nell'anno in corso sono state presentate 180 domande e gli ammessi sono stati circa 80 (le immatricolazioni sono ancora in corso). Ogni due studenti, uno proviene dall'estero. Dei cinque laureati di oggi, due sono italiani, uno è italo-brasiliano, vi sono poi una ragazza francese e un'altra greca. "Questo ancora una volta dimostra l'alto livello di internazionalizzazione raggiunto dal nostro Campus, primo come percentuale di studenti internazionali nel nostro già eccellente Ateneo", ha detto il presidente del Campus, Sergio Brasini. La coordinatrice del corso Claudia Tomasini ha sottolineato "l'efficacia del corso nell'inserimento nel mondo del lavoro" dato che "in molti casi i neolaureati hanno già trovato occupazione nella stessa azienda che li ha ospitati per il tirocinio". (ANSA).