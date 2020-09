Sonia Peronaci presenta ricette con salumi tipici parmensi

I Consorzi di Tutela di Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp hanno scelto come ambassador Sonia Peronaci, creatrice del sito Web Giallo Zafferano ora passato sotto il controllo di Mondadori e oggi volto e promotrice del sito che porta il suo nome www.soniaperonaci.it.

Dalla sua factory milanese, Sonia Peronaci, nell'ambito di un progetto di digital PR finanziato dal Mipaaf, per raccontare le specificità dei due salumi della Food Valley parmense e mostrarne la versatilità in cucina, ha curato due liveshow preparando, rispettivamente, una Cream Tarte salata con mousse alle erbe e Coppa di Parma Igp e dei Cornetti soffici salati con mousse di Salame Felino Igp. Due ricette sfiziose, ma al contempo facili da realizzare, che, in forma di video, sono diventate la cornice ideale per svelare i segreti di due prodotti dalle caratteristiche organolettiche al territorio d'origine, dal disciplinare di produzione ai Consorzi di Tutela, che raggruppano rispettivamente 21 e 14 aziende, per arrivare a curiosità storiche e abbinamenti in cucina.