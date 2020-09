Illumia: tra i Welfare Champion, fondo di 500 mila euro

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Illumia, family business dell'energia, è stata riconosciuta Welfare Champion, una delle realtà che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI 2020 promosso da Generali. L'azienda con sede a Bologna quest'anno ha investito 500 mila euro per attività di welfare messe in campo. Tra le iniziative di punta di Illumia c'è la creazione di un fondo welfare per i dipendenti, erogato utilizzabile come rimborso a spese sanitarie, scolastiche e non solo, a cui si va a sommare un bonus di 1.000 euro per ogni figlio che nasce. Altri servizi aziendali sono il lavasecco a domicilio, l'autolavaggio, il servizio consegna pacchi in azienda, la spesa a domicilio, la flotta di biciclette elettriche e di monopattini a disposizione dei dipendenti. E durante l'emergenza Covid-19, sono state aggiunti webinar di coaching e formazione manageriale. "In una crisi così imprevista e imprevedibile, siamo ripartiti dalla fiducia nei nostri collaboratori. Negli ultimi mesi abbiamo puntato instancabilmente ad accorciare la distanza percepita tra le persone, seppure in un periodo di distanza forzata", commenta il Presidente di Illumia, Marco Bernardi, a margine della premiazione a Roma.(ANSA).