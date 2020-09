++ Riscatto Fenati 2 anni dopo,'a Misano emozione speciale' ++

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La vittoria del riscatto, ricominciando dal basso: questo e' il successo di Romano Fenati oggi nel gp d'Emilia di Moto 3, sul circuito di Misano: "Vincere qui e' un'emozione speciale", dice il pilota ascolano che a settembre 2018 fu protagonista di una follia in pista, quando impegnato in un duello con un rivale - Stefano Manzi - gli si accosto' in corsa e gli tiro' il freno della moto. Era una gara di Moto2, Fenati fu squalificato fino a febbraio 2019, poi ricomincio' dalle Moto3. "Due gare fa ero ventesimo, ora sono competitivo - ha aggiunto Fenati - Spero che tutti vadano più piano alle prossime, perché io sono vecchio", la battuta di Fenati, che ha più volte confessato di essere uscito più maturo da quel gesto. "Progredire e' fondamentale". (ANSA).