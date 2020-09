Neonato cade da scalinata a Bologna, non è grave

Un bimbo di cinque mesi è rimasto ferito dopo che il suo passeggino, portato dal padre, si è ribaltato lungo una delle scalinate del parco della Montagnola, a Bologna. E' successo nel pomeriggio e il neonato, soccorso dal 118, è stato ricoverato nel reparto pediatria dell'ospedale Maggiore, con un ematoma alla testa e in condizioni di media gravità. Il piccolo era con i genitori, una giovane coppia di turisti tedeschi, sulle scale dal lato di piazza VII Agosto, dove oggi è allestito il mercato settimanale della Piazzola.

Il padre ha probabilmente perso l'equilibrio sollevando il passeggino per scendere i gradini e il neonato è caduto, battendo la testa. E' stata una delle ambulanti del mercato a intervenire per prima in aiuto dei coniugi, che non parlavano italiano, e ad avvertire il 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il padre è salito in ambulanza con il figlioletto, che piangeva a dirotto, mentre la madre li ha seguiti con un taxi, chiamato dalla stessa venditrice ambulante. A quanto si apprende, il neonato se la caverà con qualche giorno di cure in ospedale. (ANSA).