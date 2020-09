Scuola: a Rimini mascherine e musica per la ripartenza

(ANSA) - RIMINI, 14 SET - Gli studenti varcano il cancello della scuola una classe per volta. Le prime entrano alle 8, via via fino alle quinte che entrano alle 11. Così al liceo scientifico Einstein di Rimini, nel centro studi della Colonnella dove il primo giorno di scuola si è svolto in maniera ordinata, a parte qualche disagio per il trasporto dovuto allo sciopero della sigla sindacale Ugl.

Il liceo ha predisposto sei ingressi totali inviando nei giorni scorsi gli studenti le indicazioni su dove entrare. Nel cortile della scuola indossano tutti la mascherina. Una classe per volta viene chiamata dalla bidella e si entra in fila. Sul pavimento la segnaletica indica i percorsi da seguire classe per classe fino alle aule. Passeggiando per i corridoi, tutte le classi hanno le porte aperte e all'interno si vedono diversi alunni, circa il 20%, che decidono di tenere la mascherina durante la lezione nonostante non ve ne sia l'obbligo. In un aula la indossano addirittura tutti. Anche molti insegnanti la tengono.

L'atmosfera è serena, non c'è tensione. Nel cortile prevalgono i sorrisi dei ragazzi accennati dagli occhi sopra il pezzo di stoffa che copre loro naso e bocca. Al piano terra c'è Andrea, ex studente che si è diplomato a giugno in piena pandemia, che suona il pianoforte augurando un buon inizio anno ai colleghi più giovani. (ANSA).