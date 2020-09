Ragazzino accoltellato nel Riminese dopo lite, ferito

Un ragazzino di 14 anni, di origine straniera ma cittadino italiano e residente a Bellaria Igea Marina, è stato aggredito da un giovane mentre si trovava in compagnia di un amico presso il parco Giovanni XIII davanti al municipio della cittadina nel Riminese. Il giovane, accoltellato alle spalle, all'altezza della scapola, è stato soccorso e trasportato in ospedale da dove è stato dimesso con una prognosi di 22 giorni. Una ferita lieve causata probabilmente da un coltellino svizzero. Sul posto dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e stando a una prima ricostruzione il 14enne al parco stava chiacchierando con l'amico quando si è avvicinato l'altro ragazzo e, per cause ancora da accertare, ma probabilmente per futili motivi, è iniziata una lite finita con l'aggressione. Il giovane che ha sferrato il colpo è ricercato, pare si tratti di un ragazzino, forse un turista.