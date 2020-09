Blitz della polizia in una cantina, sequestrate armi e droga

Undici pistole a salve ma modificate per munizioni vere, una mitraglietta anche questa modificata, 4 fucili, 13 chili di hashish e 10 di marijuana. E' quanto hanno scoperto gli agenti della squadra Mobile della Questura di Bologna in un appartamento, ma soprattutto nella cantina, in via Abba, zona San Ruffillo. Nei guai è finito un kossovaro di 43 anni, con precedenti penali, arrestato con le accuse di spaccio e detenzione di armi illegali. Indagata a piede libero anche una donna, accusata di detenzione di stupefacenti, trovata in casa con lui.

I poliziotti sono arrivati in via Abba grazie alla segnalazione di alcuni cittadini per un forte odore di marijuana che proveniva dalla casa, e così dopo alcuni giorni di appostamenti ieri è scattato il blitz. Come prima cosa all'interno della stanza occupata dal kossovaro sono stati rinvenuti circa 259 grammi di hashish, ma il grosso della droga e l'arsenale è stato scoperto nella cantina dell'appartamento.

Le armi si trovavano all'interno della scatola di un televisore, lo stesso apparecchio presente nella casa. Dei 4 fucili solo uno risulta rubato, mentre sulla provenienza degli altri sono in corso accertamenti. L'hashish era già diviso in panetti da un etto contrassegnati dal marchio 'Rolex', mentre la marijuana era nascosta in buste della spesa. Il 43enne è stato portato nel carcere della Dozza in attesa dell'udienza di convalida che dovrebbe tenersi in giornata.