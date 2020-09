Liverani, a Parma punto a salvezza e bel gioco

(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - Fabio Liverani si presenta a Parma con alcuni punti fermi. L'obiettivo è la salvezza, che spera di raggiungere "attraverso un gioco propositivo", come quello messo in mostra con il Lecce. E' pronto per la nuova esperienza dopo gli alti e i bassi della passata stagione, finita con la retrocessione dei pugliesi: "Purtroppo - ha detto - non è andata bene, siamo retrocessi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto per un paio di situazioni poco fortunate ma l'obiettivo era quello di lottare fino all'ultimo minuto e lo abbiamo fatto".

Da Parma si riparte con tante emozioni, "perché queste sono una società e una città con un passato storico e un presente molto importante", che arriva da due salvezze e un lavoro fatto da Roberto D'Aversa, "di altissimo livello". Liverani tenterà quindi di dare la sua impronta, rispettoso di chi è venuto prima di lui: "In questo momento mi piace più far vedere il lavoro che le parole, ma ci sono momenti come questo dove è giusto che io esprima il mio pensiero: vorrei avere presto riscontro sul campo".

Passando ai giocatori, "sappiamo che con l'addio di Kulusevski e Caprari abbiamo perso dei gol e quindi lì dobbiamo cercare qualche idea per trovare questi gol. Se dovesse andare via qualche calciatore in questo reparto, con le condizioni del mercato cercheremo calciatori adeguati e poi metteremo in campo i tre calciatori offensivi in base alle caratteristiche che hanno". E uomini come Gervinho o Karamoh? "Sono due calciatori con una storia diversa. Gervinho, per ciò che ha fatto e dimostrato, è un calciatore esperto, con qualità e determinate caratteristiche. Karamoh è un calciatore da scoprire per noi ma anche per sé stesso, adeguarsi ad un certo tipo di calcio, giocare per sé e per gli altri. Sono importanti per il Parma, noi ci lavoriamo e ci contiamo. Poi, se dovessero arrivare delle offerte, in sintonia con società e direttore sportivo le valuteremo", ha spiegato il tecnico. (ANSA).