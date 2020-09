F1: Wolff "tutti sognano Ferrari, ma sto bene in Mercedes"

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Tutti, piloti e manager, sognano la Ferrari. E' il brand più importante della Formula 1. Ma io faccio parte della Mercedes e ho una relazione molto buona con l'azienda". Toto Wolff, team principal della Mercedes, socchiude le porte alla Rossa ma non conferma nemmeno l'accordo con le Frecce d'Argento per un rinnovo di contratto, in scadenza a fine stagione: "Per me è la cosa più importante è capire dove va la Formula 1 e chiudere al più presto questo discorso sul mio contratto". (ANSA).