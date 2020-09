A Cervia 'Verde azzurro', manifestazione nazionale dell'AiCS

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 02 SET - Torna dal 4 al 6 settembre a Cervia 'Verde Azzurro', la manifestazione nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana cultura sport, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli.

Per il prossimo weekend sarà ancora una volta la Riviera romagnola a ospitare la 29/a edizione dell'iniziativa che vedrà svolgersi le finali dei campionati nazionali AiCS di diverse discipline sportive, coinvolgendo circa 4mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia.

In programma circa 700 gare che si svolgeranno in differenti località, anche per evitare assembramenti in un unico luogo.

Protagonista sarà il calcio, con le finali dei campionati nazionali a 5 e a 7 e dei campionati a 7 over 40. Si assegneranno poi anche i titoli iridati AiCS di pallavolo (U14 e U16 Femminile, Open Femminile e Misto), tennis (Coppa delle Province a squadre e Torneo 'esibizione' Masters) e pattinaggio artistico e freestyle, con la 44/a edizione del 'Memorial Sandro Balestri'. Non mancheranno poi le specialità sulla sabbia, come il Beach Volley (2ž2 maschile e femminile), ma anche una novità con esibizioni di Sand Basket, la nuova disciplina che l'Associazione promuoverà nel corso di Verde Azzurro.

Quest'anno, le gare si svolgeranno a porte chiuse, e l'ingresso ai campi sarà riservato a tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara. (ANSA).