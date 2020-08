Bonaccini, no al blocco degli spostamenti fra le Regioni

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "In questo momento mi pare di no.

Dopodiché si segue sempre l'evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena". Così, a margine del Meeting di Rimini, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha replicato a chi gli chiedeva se ci sia il rischio di blocco di spostamenti tra le regioni come paventato ieri dal presidente della Campania.

In vista della riapertura delle scuole, in programma il prossimo 14 settembre, ha detto che "sugli spazi direi che andiamo discretamente bene. Io credo che la gran parte delle scuole, col fatto del metro bocca a bocca potranno ripartire esattamente da dove si era terminato. Laddove non è possibile si va con i Comuni a cercare - assieme all'Ufficio scolastico regionale - strutture alternative per permettere comunque di rientrare. La situazione è tutto sommato buona". (ANSA).