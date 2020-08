Bimbo di 11 anni cade per 30 metri in Appennino modenese

(ANSA) - MODENA, 21 AGO - Un bimbo di undici anni è scivolato per trenta metri lungo la parete rocciosa, riportando un trauma cranico e un trauma agli arti inferiori, mentre insieme ai genitori stava camminando lungo il sentiero che costeggia le cascate del Doccione, nel comune di Fanano, sull'Appennino Modenese.

I genitori, originari della zona, hanno contattato il 118 che ha inviato l'ambulanza, l'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone. Il personale dell'elicottero arrivato sul posto è sbarcato con il verricello in quanto la zona non è adatta ad un atterraggio, assistiti a terra dalla squadra territoriale. Fortunatamente il bambino è rimasto sempre cosciente e dopo valutazione da parte del medico, è stato recuperato sempre con il verricello e trasportato al Policlinico di Modena. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).