Due poster in uno per Gran Premi MotoGp di settembre a Misano

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Due poster che vanno a comporne uno unico. Un manifesto particolare per un evento altrettanto particolare come quello che vedrà andare in scena uno dietro l'altro sul circuito di Misano Adriatico - intitolato a 'Marco Simoncelli - il Gran Premio di motociclismo di San Marino e della Riviera di Rimini, nel week-end 11-13 settembre e il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini nel week-end 18-20 settembre.

La locandina che celebra l'inedita accoppiata di gare è firmata da Nicolò Rigobello, giovane illustratore misanese ed è incentrata sul profilo del monte Titano nella Repubblica di San Marino che declina verso mare, fino alla Riviera di Rimini, per incontrare il Misano World Circuit.

Nella parte sinistra il poster richiama il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini coi piloti Valentino Rossi, Alex De Angelis e Tatsuki Suzuki mentre nella parte destra figura il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini dove sono riconoscibili Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini. (ANSA).