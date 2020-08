Coronavirus: in E-R 37 nuovi casi e nessun decesso

Trentasette nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 20 asintomatici e già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone. Nessun nuovo decesso. Sono i dati del bollettino quotidiano della regione aggiornato alle 12 di oggi. I casi riconducibili a focolai già noti sono 17, 14 quelli collegati a vacanze o rientri dall'estero. Tra le province, quella col maggior numero di nuovi casi è Bologna con 14 positivi. Tra questi i casi di rientro dall'estero sono cinque, di cui due di ritorno dalla Romania e gli altri tre sono turisti rientrati da vacanze in Croazia, Spagna e Malta.

In 24 ore sono stati effettuati 7.168 tamponi e 1.348 test sierologici. I casi attivi ad oggi sono 1.827 (20 in più di quelli registrati ieri). Invariato fortunatamente il numero di decessi, che resta 4.298. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, mentre sale il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 79 (+1).