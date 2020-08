F1: Hamilton, alla fine con queste gomme non è andata male

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - "Non è stato il risultato che volevo, ma si è trattato di una sfida enorme: se guardiamo le gomme, loro oggi avevano qualcosa in più rispetto a noi. Quindi sono felice di essere riuscito a gestire bene la gara, ho spinto tanto per riprendere Valtteri (Bottas n.d.r.) e alla fine non è andata male". Così Lewis Hamilton analizza la sua gara nel gp del 70/o Anniversario di oggi a Silverstone.

"Ora il team lavorerà sodo - dice ancora il sei volte campione del mondo -, ma le mie Pirelli hanno avuto dei problemi, erano come dei palloni, mai avuta una pressione così alta e potrebbero averci condizionato negativamente. Non so se sia accaduto ad altri team. Alla fine ho guidato praticamente senza gomme, la metà non c'era".

Deluso l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas: "sì, lo sono - ammette il finlandese -, perché direi proprio che non è il massimo partire in pole e alla fine arrivare terzo". (ANSA).