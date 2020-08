Da Forlimpopoli a Catania in bici per celebrare Artusi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 AGO - Da Forlimpopoli a Catania in bici in nome di Pellegrino Artusi. Fra i tanti eventi organizzati in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi (1820-2020) forse la più curiosa è quella ideata da un gruppo di cinque amici cicloturisti amatoriali, tutti appartenenti alla società ciclistica ReArtù di Forlì, che hanno deciso di effettuare un viaggio in bici di "unificazione gastronomica dalla Romagna alla Sicilia".

Il programma prevede la partenza da Forlimpopoli il 28 agosto e la percorrenza dei circa 1200 km. in 6 tappe, con arrivo a Catania il 2 settembre. I cicloturisti porteranno con loro la nuova edizione, quella del Bicentenario, del ricettario più famoso al mondo "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", che verrà consegnata all'arrivo allo Chef Maurizio Urso, presidente dell'Accademia Nazionale Italcuochi e vicepresidente Eurotoques per la scuola di cucina Buffettieri di Catania.

(ANSA).