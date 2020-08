Allerta arancione per temporali su diverse zone E-R

Allerta arancione per temporali, in diverse zone dell'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nel dettaglio, il provvedimento diramato da Arpae e Protezione Civile riguarda la Romagna, la pianura e la costa ferrarese e la pianura bolognese. Nel resto della regione, l'allerta per temporali è di colore giallo. E gialla è anche l'allerta per criticità idraulica e idrogeologica sulla Romagna e sulla costa ferrarese.

"Nella giornata di martedì - spiega una nota - si manterranno su tutto il territorio regionale condizioni di tempo instabile, con temporali organizzati. Localmente i fenomeni potranno essere anche di moderata e forte intensità, con fulmini, grandine e raffiche di vento, e saranno più persistenti sul settore centro-orientale". Previsti, inoltre, venti "di moderata e di forte intensità (62-74 km/h - livello 8 scala Beaufort) sulle aree appenniniche occidentali al mattino e sulla costa e aree collinari limitrofe nel corso del pomeriggio e sera".