Coronavirus: 49 nuovi casi in E-R e nessun morto

Nessun morto e 49 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, di cui 29 asintomatici, su 7.503 tamponi effettuati. Tra i nuovi casi ci sono 20 positività, distribuite su tutto il territorio, che al momento - specifica la Regione all'ANSA - non sono ancora riconducibili a focolai già noti e su cui sono in corso tutti gli accertamenti epidemiologici del caso. Altre dieci positività sono state riscontrate in controlli a seguito di rientri dall'estero e 19 in persone già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone.

In particolare i 29 nuovi positivi asintomatici sono stati individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali: 8 positività per contatti di caso, 20 dallo screening nel comparto della logistica e della lavorazione carni, un caso da test sierologico.

Complessivamente in regione i guariti salgono a 23.943 (+18), i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono 1.540 (+30). I malati in terapia intensiva restano quattro, gli altri ricoverati 68 (+1).