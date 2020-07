Grossa tartaruga marina recuperata a Cesenatico

Una grossa tartaruga marina adulta è stata recuperata oggi nelle acque di Cesenatico da un motopeschereccio impegnato nell'ultima giornata di pesca nell'Alto Adriatico. L'esemplare, una femmina di Caretta caretta con un carapace di 75 centimetri, era rimasto impigliato accidentalmente nella rete, ma è stato messo in salvo dall'equipaggio, addestrato sulle manovre di primo soccorso delle tartarughe marine.

Pilar, questo il nome scelto per l'animale, è stato affidato alla Fondazione Cetacea, al Centro di recupero cura e riabilitazione di Riccione. È stata ricoverata con i sintomi di un principio di annegamento, eventualità che può accadere perché le apnee delle tartarughe non sono infinite.

Il salvataggio, spiega Cetacea, è avvenuto oggi, nell'ultimo giorno per la pesca a strascico nella marineria di Cesenatico da parte del motopeschereccio Rimas del comandante Massimo Rossi. Da domani infatti nella zona da Trieste ad Ancona entrerà in vigore, per concludersi il 6 settembre, il fermo pesca finalizzato al ripopolamento delle specie ittiche.